GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

İlk 30 dakikada Camp Nou'daki maçın benzer tıkanıkları sahadaydı. Aanholt yine Traore'yi kitlemiş, Berkan, De Jong'un pas kanallarını tıkamıştı ama Galatasaray hücuma çıkarken ağır Gomis'in yükünü kaldıramıyor ve yük Babel ve ondan çok uzaktaki Kerem'e kalıyordu.