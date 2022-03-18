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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa macerasını noktaladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de karşılaşmayı değerlendirirken oyuna sonradan giren oyuncularla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 08:39
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

BÜLENT TİMURLENK - BİR KERE GEÇ KALDIN MI!

Camp Nou'da bulamadığı golün şifresini bütün hafta aradı Xavi... Galatasaray o günlerde erteleme polemiği ve Beşiktaş derbisinin tansiyonu ile meşguldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

İki stoperin dengesini bozması lazımdı, Aubameyang'ı yayın dışına derine çektiğinde bunu sağlayacağını biliyordu. Karşısında Kerem tehditi olan Dest'i hücuma göndermek ise rakibin en büyük hücum silahına adam kovalatmak demekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

50 bin taraftarın önünde Barça'nın set oyununu oturtması vakit alacaktı. Feghouli'nin yokluğu talihsizlikti ve yerine forma giyen Cicaldau, hayalet orta saha olursa Galatasaray'ın işi zordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

İlk 30 dakikada Camp Nou'daki maçın benzer tıkanıkları sahadaydı. Aanholt yine Traore'yi kitlemiş, Berkan, De Jong'un pas kanallarını tıkamıştı ama Galatasaray hücuma çıkarken ağır Gomis'in yükünü kaldıramıyor ve yük Babel ve ondan çok uzaktaki Kerem'e kalıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

Marcao'nun kornerden gelen golü doğrusu böylesine bir oyunda define bulmak gibiydi. Şimdi Barcelona düşünmeliydi… İyi de düşündüler. Pedri'nin golünde 3 Galatasaraylı çalım yerken, ikinci golde Torrent'in takımı sahada anlık 10 kişiydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı sonrası çarpıcı yorum!

İkinci yarıya Mohamed ile başlanmalı, 60'da da Babel ve Cicaldau kenara gelmeliydi. Bu değişikler geldi ama 15'er dakika rötarlıydı. Bu da Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi sonrası ayaklarında derman kalmayan oyuncularını son 15 dakikaya sıkıştırdı.

SON DAKİKA
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