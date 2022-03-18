Domenec Torrent: Gurur duyduk

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, elenmelerine rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Oyuncularımla ve taraftarlarımızla gurur duyuyorum. İlk yarı dengeli geçti. Marcao ile öne geçtik. Pedri'nin bireysel yeteneğinden golü buldular ve beraberliği yakaladılar. 2. gol ise ilginç, bence çok da hak ederek değildi. O kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz sırada, hakem devam etmesi gerektiğini söyledi.



BİZ EKSİKKEN ATABİLDİLER

Saygı duymak zorundayız. Barcelona ancak biz eksikken golü bulabildi. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların sayesinde son dakikaya kadar oyunu taşıdık. Oyuncularımın hepsinden çok memnunum. Az oynayanlardan da çok oynayanlardan da... Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu gösterir şekilde oynadılar. 3 gün içerisinde bir maçımız daha var. Yolculuk yapmamız gerekecek. Oyuncuların hepsi çok yorgunlar. En iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz" dedi.