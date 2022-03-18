Alkışı hak ettiler!

Galatasaray, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdıran takım oldu. Ancak 'Avrupa Fatihi' Galatasarayımız, güçlü rakibi karşısında yine elinden gelen her şeyi yaptı. Oyuna müthiş bir başlangıç yapan ve taraftarının desteğiyle rakibini şaşırtan Aslan, 28. dakikada Marcao ile öne geçmeyi başardı.

VAN AANHOLT KENARDAYDI

Buna karşılık Barcelona, 37. dakikada Pedri'nin golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kenarda Xavi, sahada İspanyol oyuncular oyunu çirkinleştirmek, hakemi etki altına almak ve taraftarı kışkırtmak için her şeyi yaparken Barça'nın galibiyet golü de Van Aanholt'un sakatlığı nedeniyle tedavi için kenara geldiği anlarda geldi. Aubameyang skoru 2-1'e taşıdı. Galatasaray, 49. dakikada yediği bu gole cevap vermek ve maçı en azından uzatmalara taşımak için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.

AS: CEHENNEMDEN ÇIKTI!

İspanyol medyası, Galatasaray-Barcelona maçına geniş yer ayırdı. Sarı-kırmızılı takım ve taraftarların desteğini öven İspanyollar, Barça'nın turu geçmekten zorlandığına dikkat çekti. İşte o haberler: MARCA: Xavi'nin adamları Marcao'nun golüyle geri düşse de mücadeleyi bırakmadı ve bu kez sert savunmayı kırmayı başardı. AS: Barcelona Türk cehenneminden çıkmayı başardı. Torrent'in ekibinin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.

BABEL VASATI AŞAMADI

Domenec Torrent'in sağ kanatta şans verdiği Ryan Babel, hücum hattında varlık gösteremedi. Atılan uzun pasları kontrol etse de ileride top tutmayı başaramadı. Hollandalı oyuncu, 74. dakikada yerini Halil'e bıraktı. Ryan Babel'in bu sezon 34 maçta 2 gol ve 1 asisti bulunuyor .

PIQUE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İspanyol savunmacı Pique, ilk maçta sonradan oyuna girmişti. Dün akşam ilk 11'de maça başlayan başarılı oyuncu, etkili bir futbol ortaya koydu. Fakat 81. dakikada yerini Lenglet'e bırakırken yavaş hareketler yaptı. Pique'nin tahrik eden hareketlerine taraftarlar büyük tepki gösterdi.

11 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini Barcelona karşısında aldı. Ligdeki kötü performansının aksine Avrupa Ligi'nde elemeler ve grup aşamasını namağlup geçen sarı-kırmızılılar 12. maçında yenilgiyle tanıştı. Aslan'ın 5 galibiyet ve 6 da beraberliği vardı.

PEDRİ POTTER!

Sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter gol sevinçleriyle İspanyol medyasında da gündem olmuştu. Barcelona'nın, galibiyetten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. İlk golü atan 19 yaşındaki Pedri, Harry Potter'a benzetildi. Bu paylaşım olay oldu.

GOMİS ETKİSİZ

Teknik Direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısında ileri uçta Gomis'i tercih etti. Mostafa Mohamed'den formayı kapan Fransız yıldız, 7. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Rakip savunma arasında kaybolan Gomis, 63'te yerini Mohamed'e bıraktı.