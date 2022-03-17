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SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk mücadelesinde deplasmanda Barcelona ile karşılaşmış ve İspanya'dan 0-0'lık skorla dönerek avantajı cebine koymuştu. Katalan ekibiyle bu akşam rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek Sarı-Kırmızılılar mutlak galibiyet ararken, tribünlerde 52 bin taraftar, televizyon başında ise milyonlar olacak. Ülke puanı açısından da büyük önem taşıyan maçta temsilcimizin güçlü rakibini devirmesini ve yeni zafere imza atmasını bekliyoruz. İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i ve mücadeleye dair detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Galatasaray bugün Avrupa'da yine kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Exxen naklen ekranlara getirecek. İlk maçta rakibini oldukça zorlayan ancak bir türlü golü bulamayan temsilcimizin bu kez zoru başarması ve çeyrek finale yükselmesi herkesin dileği... Maçın biletleri çıkar çıkmaz tükenirken kapalı gişe oynanacak karşılaşmada 52 bin taraftar işbaşında olacak. Televizyon başında ise her zaman olduğu gibi milyonlar olacak.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

BERABERLİK HALİNDE UZAYACAK
Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon özellikle Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet görmedi. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Cimbom bu başarılı sonuçlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

PENA TUTACAK, KEREM ATACAK
Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İnaki Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynamıştı. Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem de ilk maçın yıldızları arasındaydı. İki genç isim, bugün de Galatasaray ve Dome Torrent'in en büyük kozları olacak.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

SCOUTLAR AKIN EDECEK
Barcelona karşısında Galatasaray'ın yıldız isimleri görücüye çıkacak. Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ön planda olacak isimlerin başında geliyor.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Şimdiye kadar çıktığı 42 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, Lyon başta birçok kulübün gözlemcileri tarafından izlenecek. Avrupa'da sarı-kırmızılı takımın namağlup yoluna devam etmesinde büyük katkıları bulunan Marcao ve Nelsson da yakın takibe alınacak. Gözler ayrıca Mohamed, Berkan Kutlu, Sacha Boey gibi isimlerin üzerinde olacak.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda bugün de kadroda yer almayacak. Ateşi olduğu belirtilen Halil de kafileye dahil edilmedi. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar da Barça'ya karşı forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

ŞİFRESİZ OLSUN
Azerbaycan kanalı CBC Sport, Perşembe günü oynanacak Galatasaray- Barcelona maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Türkiye'de yayın hakkı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu elinde bulunuyor.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı taraftarlar dün "Yap bir güzellik... Milyonlarca insanı mutlu etmek senin elinde" diyerek Ilıcalı'yı tarihi maçın şifresiz yayınlanması için çağrı yaptı.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

BARCELONA 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Dünya futbolunun en başarılı takımlarından birisi olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Türkiye'de bugüne kadar 7 maç oynayan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine G.Saray ile karşılaşan Barcelona, 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

CEHENNEME HOŞGELDİN!
İspanyol medyası, ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından Galatasaray'a geniş yer vermeye devam ediyor. Bugünkü karşılaşma öncesi de Sport gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Haberde, "Barça, dünya futbolunun en büyük cehenneminde futbol oynayacak. Galatasaray taraftarı, futbol dünyasının en 'tutkulu' ve 'güçlü' taraftarlarından biri olarak biliniyor. Desibel rekoru 131.76 ile bu taraftara ait. Bu stat tam bir Türk cehennemi" yorumu yapıldı.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

ÖNEMLİ BİR SINAV
Başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Torrent ile birlikte basın toplantısına katılan isimdi. Taylan, "Barcelona Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Bizim için önemli bir sınav olacak. İlk maçtaki mücadelemizi gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Pena tutacak Kerem Atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

İŞTE GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: PENA, BOEY, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, FEGHOULI, BABEL, KEREM, MOHAMED

BARCELONA: TER STEGEN, DEST, ARAUJO, PIQUE, ALBA, BUSQUETS, DE JONG, PEDRI, TRAORE, TORRES, DEPAY

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