GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
TRT Spor'a konuşan genç yıldız, Galatasaray'ın Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik mücadeleyi ve eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.
İşte Yunus Akgün'ün sözlerinden öne çıkanlar...
Ben Galatasaray'da büyüdüm. Şu an oradaki havayı tahmin edebiliyorum. İlk maçta çok güzel bir performans sergilediler. Bugün bütün kalbimiz Galatasaray'la. Eleyebileceklerini düşünüyorum.
Kerem Aktürkoğlu yakın arkadaşım. Kerem'i çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi ve şu anda Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Müthiş performans sergiliyor. Biz de gurur duyuyoruz onu izledikçe. Barcelona ile ilk maç öncesi aramıştım kendisini ve uğurlu da geldi. Birazdan yine arayacağım. Belki yine uğurlu gelir ve akşam bir gol sıkıştırır.
Ligi ilk 5'te bitirebileceğimizi düşünüyorum. Balotelli, dışardan artist gibi gözükür ama bana her zaman yardımcı oluyor, eksiklerimi söylüyor. Bence müthiş bir karakter. İdmanlardan sonra beni yanına çağırıp uyarılarda bulunuyor. Çok önemli bir oyuncu bizim için.