GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kerem Aktürkoğlu yakın arkadaşım. Kerem'i çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi ve şu anda Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Müthiş performans sergiliyor. Biz de gurur duyuyoruz onu izledikçe. Barcelona ile ilk maç öncesi aramıştım kendisini ve uğurlu da geldi. Birazdan yine arayacağım. Belki yine uğurlu gelir ve akşam bir gol sıkıştırır.