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GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların kritik Barcelona maçı öncesi konuştu. Genç yıldız, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 14:11
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Ben Galatasaray'da büyüdüm. Şu an oradaki havayı tahmin edebiliyorum. İlk maçta çok güzel bir performans sergilediler. Bugün bütün kalbimiz Galatasaray'la. Eleyebileceklerini düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kerem Aktürkoğlu yakın arkadaşım. Kerem'i çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi ve şu anda Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Müthiş performans sergiliyor. Biz de gurur duyuyoruz onu izledikçe. Barcelona ile ilk maç öncesi aramıştım kendisini ve uğurlu da geldi. Birazdan yine arayacağım. Belki yine uğurlu gelir ve akşam bir gol sıkıştırır.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Ligi ilk 5'te bitirebileceğimizi düşünüyorum. Balotelli, dışardan artist gibi gözükür ama bana her zaman yardımcı oluyor, eksiklerimi söylüyor. Bence müthiş bir karakter. İdmanlardan sonra beni yanına çağırıp uyarılarda bulunuyor. Çok önemli bir oyuncu bizim için.

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