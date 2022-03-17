Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız..."

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız..."

Galatasaray'ın genç futbolusu Olimpiu Morutan, Barcelona maçı öncesi Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı yıldız, Barça karşısında turu geçeceklerine inandığını söylerken, galibiyetin şifresini de verdi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 16:45
UĞUR SARIKAYA
GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Morutan, kendisine güvendiğini ve çok çalışarak formayı yeniden kapacağını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

İstanbul'a alışma sürecini çok çabuk atlattığını da belirten yıldız isim, "Daha ilk günden itibaren buraya kolayca alıştım. İstanbul'da her şey çok güzel. Yemekler, sokaklar, taraftarlar... Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığım için kendimi çok gururlu hissediyorum ve burada çok mutluyum. Takımdaki en iyi oyunculardan biri olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

Antrenmanların çok zorlu geçtiğini de belirten Morutan, "Gerçekten sıkı çalışmanız gerekiyor. Antrenmanlarımız oldukça zorlu geçiyor ancak ben kendimi en üst seviyeye hazırlayabilmek ve hayal kırıklığı yaşamamak için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

"EN İYİ BABEL'LE ANLAŞIYORUM"

Olimpiu Morutan, takımdaki ortamın çok iyi olduğunu da vurgulayarak "Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyorum. Ancak en iyi anlaştığım kişiyi soruyorsanız; o kişi Ryan Babel diyebilirim. Bana sürekli tavsiyelerde bulunuyor ve tecrübesinden faydalanmamı sağlıyor." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan'dan Barcelona maçı yorumu! "İmkansız değil"

"BİRLİKTE HAREKET EDERSEK BARCELONA'YI YENEBİLİRİZ"

Son olarak Barcelona maçı hakkına konuşan Morutan, "Çok zorlu bir maça çıkacağız ancak takım arkadaşlarıma güveniyorum. Barcelona, mağlup etmesi imkansız bir takım değil. Birlikte hareket edersek yenebileceğimiz bir rakip" ifadesini kullandı.

DİĞER
45 yaşındaki Ceyda Düvenci her geçen gün eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! Bir deri bir kemik kaldı
Galatasaray'ın geçilmez duvarı! UEFA'da çarpıcı Marcao istatistiği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor