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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Kongolu savunmacısı Christian Luyindama'yı kiralık göndermişti. Suudi Arabistan'da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli savunmacıdan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 11:47
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Luyindama kiralık gönderilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Yaptığı bireysel hatalarla taraftarların tepkisini çeken Kongolu defans oyuncusu, sezon sonuna kadar Al Taawon'a kiralanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da yeniden hayat buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Jose Gomes'in vazgeçilmezi haline gelen Luyindama için Al Taawon'un sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalarak satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Cimbom'a 2019 yılının ocak ayında Standard Liege'den gelen Luyindama, sarı-kırmızılı formayla toplamda 79 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

28 yaşındaki Kongolu futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı müsabakalarda 5 gole imzasını attı.

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