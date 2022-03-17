GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Luyindama müjdesi! Sezon sonunda...

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Luyindama kiralık gönderilmişti.
Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Luyindama kiralık gönderilmişti.
Yaptığı bireysel hatalarla taraftarların tepkisini çeken Kongolu defans oyuncusu, sezon sonuna kadar Al Taawon'a kiralanmıştı.
Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da yeniden hayat buldu.
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Jose Gomes'in vazgeçilmezi haline gelen Luyindama için Al Taawon'un sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalarak satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.
Cimbom'a 2019 yılının ocak ayında Standard Liege'den gelen Luyindama, sarı-kırmızılı formayla toplamda 79 karşılaşmada görev aldı.
28 yaşındaki Kongolu futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı müsabakalarda 5 gole imzasını attı.