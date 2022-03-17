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GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray son 16 turu rövanşında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar kritik müsabakadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanırken, Nef Stadyumu'na ise menajer akını olacak. Cimbom'un yıldız oyuncuları Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Sacha Boey'i ise dev kulüpler markaj altına alacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

MENAJER AKINI VAR

Takvim'in haberine göre; Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.

GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray'ın yıldızları Victor Nelsson, Marcao, Sacha Boey, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu canlı olarak mercek altına alınacak.

GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

Özellikle son dönemdeki müthiş performanıyla transferin gözdeleri arasına giren Kerem'i Atletico Madrid, Dortmund ve Lyon'un gözlemcilerinin takip edeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

DİREKT OLARAK ETKİ EDECEK

Milli futbolcunun bu akşam göstereceği performans, sezon sonunda Galatasaray'a gelecek olası transfer tekliflerini direkt olarak etkileyecek. Kerem, Nou Camp'taki ilk maçta zaman zaman Barcelona defansına çok sıkıntılı anlar yaşatmış ve İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kerem'in bu akşam göstereceği performans merak konusu.

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