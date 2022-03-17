GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! 6 yıldız...

Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul 'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

MENAJER AKINI VAR

Takvim'in haberine göre; Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.