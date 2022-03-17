GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Galatasaray - Barcelona maçını takip edebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR?









