Elmas: Eleyeceğiz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona'yı elemek istediklerini söyledi. Florya'da çok güzel bir atmosferin olduğunu belirten Elmas, "Takımımız son derece motive. Umarım Barcelona'da, Türkiye kamuoyunun takdirini toplamış disiplinli oyunu tekrar göstererek, Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklerler" diye konuştu. Avrupa'da başarısızlığın en önemli sebeplerinden birinin finansal disiplinsizlik olduğunu savunan Elmas, "Türkiye'de biraz geç fark ettik. Kulüpler kendi gelirleriyle dönebilmeli" yorumunu yaptı.

TRABZON BÜYÜK EMEK SARF ETTİ

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor ile ilgili de konuştu. Bordo-mavililerin bulunduğu yeri hak ettiğini belirten Elmas, "Trabzonspor bu noktaya gelmek için teknik direktöründen başkanına çok ciddi bir emek sarf etti. Bu emeğe haksızlık etmemek, emek hırsızlığı yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.

ELMAS'TAN SATIRBAŞLARI:

* Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliği'nden çıkarız.

* Sistemsel hataları ortadan kaldırmadığınız zaman istediğiniz kadar hakemleri değiştirin, MHK Başkanı değiştirin, hiçbir şey değişmez.

* Kulüpler Birliğinde ve Türk futbolunda birtakım lobiler, güç gösterme çabasında olan kulüpler var.

* Galatasaray'ın 85-90 milyon Euro harcayarak başarısız olduğu sezonlar oldu. Bu zararları eden yönetimler hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor.

* Torrent'in yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Umarım böyle devam eder.

* İyi oyuncularımızı kadroda tutacağız.

GALATASARAY'A OPERASYON YAPILDI

MHK'nın 13 hakemin düdüğünü asmasını değerlendiren Burak Elmas, "Galatasaray'a sezon içinde ciddi bir operasyon yapıldı. 10 hafta kala ligin geleceğine, puan durumuna ciddi etkileri olmuş hakemler sistemden çekildi. O zaman ben çıkıp 'Bize operasyon yapıldı' diyebilirim" dedi. Ayrıca, "Aralık ayında, 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliği'nin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti. Kaos sezonuna girdik" ifadesini kullandı.

* Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu bugünkü karşılaşmayı tribünden izleyecek.

* Galatasaray Kulübü, internette piyasa fiyatının üstündeki karaborsa bilet satışı iddialarıyla ilgili SAVCILIĞA başvurdu.