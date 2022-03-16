TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

Spor Toto Süper Lig'de belirlenen hedefin altında kalarak kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Avrupa'da ligdekinin tam tersi bir performans gösteriyor. Son haftalarda çizdiği grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, özellikle Camp Nou'da çıktığı Barcelona maçında, adeta büyüledi. Kerem'in bu performansı, taliplerini de artırdı.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA LYON'U ETKİLEDİ
Barcelona maçının ardından Beşiktaş karşısında dev derbiye çıkan Galatasaray, Kerem'in attığı 2 gol ile galibiyete uzanan taraf oldu. Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'dan Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu izlemeye gelen temsilciler, genç oyuncunun futbolundan etkilendi.
TRANSFER SEZONUNU BEKLİYORLAR
Sport'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu için bonservis bedeli belirleyen Olimpique Lyon, bu parayı hazırda bekletiyor. Kerem transferi için Sarı-Kırmızılılar ile görüşmeye başlayacak olan Fransızlar, yaz transfer sezonunu beklemeye koyuldu.