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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

Spor haberi... Galatasaray'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılılar'ın en pahalı transferi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, genç yıldız için alternatif arayışları da şimdiden başladı. Listenin başına yazılan isim ise Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılması gündemde olan Henry Onyekuru... İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 18:44
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

Spor Toto Süper Lig'de belirlenen hedefin altında kalarak kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Avrupa'da ligdekinin tam tersi bir performans gösteriyor. Son haftalarda çizdiği grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, özellikle Camp Nou'da çıktığı Barcelona maçında, adeta büyüledi. Kerem'in bu performansı, taliplerini de artırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

BEŞİKTAŞ MAÇINDA LYON'U ETKİLEDİ
Barcelona maçının ardından Beşiktaş karşısında dev derbiye çıkan Galatasaray, Kerem'in attığı 2 gol ile galibiyete uzanan taraf oldu. Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'dan Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu izlemeye gelen temsilciler, genç oyuncunun futbolundan etkilendi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

TRANSFER SEZONUNU BEKLİYORLAR
Sport'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu için bonservis bedeli belirleyen Olimpique Lyon, bu parayı hazırda bekletiyor. Kerem transferi için Sarı-Kırmızılılar ile görüşmeye başlayacak olan Fransızlar, yaz transfer sezonunu beklemeye koyuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

KOMŞUDAN HABER VAR!
Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi gündemdeyken Galatasaray için Yunanistan'dan haber geldi. Yunan basını, Olympiakos'un, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı. Olympiakos, Onyekuru ile yaz transfer sezonunda yollarını ayırabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

KEREM GİDERSE ALTERNATİF OLUR
Ajansspor'un haberine göre; Olimpique Lyon'un, Kerem Aktürkoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiği kaydedilirken, genç oyuncunun olası transferinin, Galatasaray'da Henry Onyekuru seslerini yeniden yükselteceği düşünülüyor. Sosyal medyada da bazı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi durumunda Onyekuru'nun tekrar kulübe dahil edilmesi konusunda paylaşım yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

ONYEKURU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Henry Onyekuru bu sezon, Yunan kulüp Olympiakos ile 27 maçta görev aldı. Bu mücadelelerde 1 defa rakip fileleri sarsan Nijeryalı kanat oyuncusu, 1 kere de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

GALATASARAY KARNESİ
5 Haziran 1997 doğumlu Henry Onyekuru, Senegal'in ASPIRE FD takımında futbola başladı. KAS Eupen, Everton ve RSC Anderlecht formaları giyen futbolcu, ilk olarak 2018 yazında Galatasaray ile kiralık olarak anlaştı. İlk Türkiye macerasında 44 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 16 gol ve 6 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

Sezon sonu Premier Lig ekiplerinden Everton'a geri dönen Onyekuru, Galatasaray performansı ile 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. 5 Ocak 2020'de ise ikinci Galatasaray kariyerine başladı. Burada 12 maçta 1 gol, 3 asist ile oynadı. Bir sonraki sezonun tekrar devre arasında Sarı-Kırmızılılar'a gelen oyuncu, 15 maçta 5 gol, 4 asist yaptı.

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