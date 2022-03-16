TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu! Henry Onyekuru...

KOMŞUDAN HABER VAR!

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi gündemdeyken Galatasaray için Yunanistan'dan haber geldi. Yunan basını, Olympiakos'un, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı. Olympiakos, Onyekuru ile yaz transfer sezonunda yollarını ayırabilir.

KEREM GİDERSE ALTERNATİF OLUR

Ajansspor'un haberine göre; Olimpique Lyon'un, Kerem Aktürkoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiği kaydedilirken, genç oyuncunun olası transferinin, Galatasaray'da Henry Onyekuru seslerini yeniden yükselteceği düşünülüyor. Sosyal medyada da bazı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi durumunda Onyekuru'nun tekrar kulübe dahil edilmesi konusunda paylaşım yaptı.