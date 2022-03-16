SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda konuk edecek. İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, mücadele öncesi teknik direktör Xavi ile basın toplantısı düzenledi. İşte Aubameyang'ın açıklamaları...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda konuk edecek. İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, mücadele öncesi teknik direktör Xavi ile basın toplantısı düzenledi. İşte Aubameyang'ın açıklamaları...
"TAKIM OLARAK MOTİVEYİZ"
"Oldukça hazırız. Perşembe günü ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz."
"BARCELONA'DA ÇOK MUTLUYUM"
Barcelona'da çok çalıştım, oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Barcelona'da adaptasyon sürecini çabuk aştım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Beklenen seviyeye ulaşacağım."