SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"XAVI İLE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK" "Burada ortada oynuyorum ama solda da kendimi iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Nerede verimli olacaksam orada oynamak sorun olmayacak benim için. Xavi benim yapabileceklerimi biliyordu, birlikte çok iyi çalıştık. Baskı kurmayı öğretti. Küçük alanlarda topla iyi çıkmayı öğretti."



"GALATASARAY'IN İLK MAÇTA SAVUNMASI ÇOK İYİYDİ" "Bizim için en önemlisi perşembe. Buraya kazanmak için geldik. Avrupa maçı için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok motiveyiz."

