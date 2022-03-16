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SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Barcelona'da yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang basın toplantısı düzenledi. Aubameyang yaptığı açıklamada Galatasaray'a övgü dolu ifadeler kullanırken, "Bu statta oynamak her zaman özel" dedi. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:02
SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda konuk edecek. İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, mücadele öncesi teknik direktör Xavi ile basın toplantısı düzenledi. İşte Aubameyang'ın açıklamaları...

SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"TAKIM OLARAK MOTİVEYİZ"

"Oldukça hazırız. Perşembe günü ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz."

SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"BARCELONA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Barcelona'da çok çalıştım, oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Barcelona'da adaptasyon sürecini çabuk aştım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Beklenen seviyeye ulaşacağım."

SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"XAVI İLE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

"Burada ortada oynuyorum ama solda da kendimi iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Nerede verimli olacaksam orada oynamak sorun olmayacak benim için. Xavi benim yapabileceklerimi biliyordu, birlikte çok iyi çalıştık. Baskı kurmayı öğretti. Küçük alanlarda topla iyi çıkmayı öğretti."

SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"GALATASARAY'IN İLK MAÇTA SAVUNMASI ÇOK İYİYDİ"

"Bizim için en önemlisi perşembe. Buraya kazanmak için geldik. Avrupa maçı için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok motiveyiz."

SPOR HABERİ - Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan övgüler! "Bu statta oynamak her zaman özel"

"GOMIS ÇOK İYİ BİR FORVET"

"Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman özel. Çok iyi bir atmosfer oluyor. Perşembe de çok iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum. Çok iyi bir forvet ve çok iyi bir insan."

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