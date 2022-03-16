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SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Spor haberi... Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent çalışma düzeninde ısrar etti; oyuncularla arasında sıkı bağ kurdu. Barcelona beraberliğine Beşiktaş zaferini ekleyerek takımı ayağa kaldırdı. İspanyol hocanın gündeminde şimdi Barcelona ve çeyrek finale çıkmak var. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Fatih Terim'in olaylı ayrılığı sonrası yerine göreve Domenec Torrent, sonunda çıkış yakaladı. İlk 5 maçında 'sıfır' çeken İspanyol teknik adamın gerek oyun sistemi gerekse de ilk 11 tercihleri eleştirilmişti.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan ve ardından Çaykur Rizespor'u yenerek çıkış yakalayan Torrent, Konya yenilgisi sonrası Camp Nou'da Barcelona'yla berabere kaldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

2-1'lik Beşiktaş zaferiyle eleştirileri bir anda kesti. Katalan hocanın takım içinden birçok futbolcuyu yeniden kazanmayı başarması Galatasaray'ı ayağa kaldırmaya yetti.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

TAKIMIN FİZİK GÜCÜ ARTTI
Konyaspor maçında rotasyon yaparak kaybeden İspanyol hoca, hatalarından ders çıkardı. Barcelona maçı sonrası takıma İzmir'de idman yaptırdı. Sezonun ilk derbi zaferini kazandı.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Torrent geldikten sonra idman süreleri bazen 120 dakikalara kadar çıktı. Takımın fizik ve kondisyonu gözle görülür şekilde arttı.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Geldiği ilk günden bu yana duran toplar üzerinde çalıştı. Galatasaray bu sayede hem daha az gol yedi hem de duran toplardan gol buldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Düzenin oturmaya başladığı Aslan, artık kapalı gişe oynanacak Barcelona maçının saatini beklemeye başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

DÜDÜK ORSATO'NUN
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Barcelona ile oynanacak mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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