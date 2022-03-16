SPOR HABERİ - Galatasaray avını bekliyor! Şimdi Barcelona düşünsün

Fatih Terim'in olaylı ayrılığı sonrası yerine göreve Domenec Torrent, sonunda çıkış yakaladı. İlk 5 maçında 'sıfır' çeken İspanyol teknik adamın gerek oyun sistemi gerekse de ilk 11 tercihleri eleştirilmişti.
Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan ve ardından Çaykur Rizespor'u yenerek çıkış yakalayan Torrent, Konya yenilgisi sonrası Camp Nou'da Barcelona'yla berabere kaldı.
2-1'lik Beşiktaş zaferiyle eleştirileri bir anda kesti. Katalan hocanın takım içinden birçok futbolcuyu yeniden kazanmayı başarması Galatasaray'ı ayağa kaldırmaya yetti.