Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Taylan Antalyalı, Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

İşte Torrent'in açıklamaları:

Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır ve bu Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık 'Daha iyi bir takımla onlara karşı neden çıkmadınız' diye bana sorardınız. Dün yenileme idmanıydı. Bugün bütün takım birlikte idmana çıkacak. Normal bir hafta değildi, oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra İzmir'de antrenman yaptık. Ne oldu? Pazar geldik, pazartesi maça çıktık.



Oyuncular fizik olarak çok çalıştılar, çok büyük efor harcadılar. Perşembe günü de 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra da iki gün içinde hem yolculuk yapacağız, hem de maça çıkacağız. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir durum yok.

"BARÇA, TÜRKİYE'DE YETERİNCE TANINMIYOR"

"Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız. Oyun planımız da buna göre olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizden sonra Osasuna'ya 4 atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından biri Barcelona."

"BİRLİKTE OYNARSAK KAZANIRIZ"

"Beşiktaş maçında beklerimizi ileriye doğru değil, içe doğru oynattık. Kontraya hazırlıklı olma açısından. Barcelona bireysel olarak daha üstün. Birlikte oyuna çok dikkat etmeliyiz. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz.

Barcelona'ya karşı dünyanın bütün takımları geride oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor."

"YÜZDE DEĞİL, OLASILIK KONUŞURUM"

"Taraftarınızla Barcelona'ya karşı yüzde kaç şansınız var?"

- Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardımcı oldular. Perşembe günü yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Barcelona'ya ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Özellikle kalecimizin çok iyi olması lazım. Sonrasında fırsatlardan yararlanabiliriz. Sonuç alabileceğimize inanıyorum.

TAYLAN ANTALYALI'NIN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Barcelona orta sahasında tüm oyuncular kaliteli. Sergio Busquets daha tecrübeli. Ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklardır. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.

Barcelona, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ancak Avrupa Ligi'nde bu turdan olan bütün takımlar güçlü. Turu geçersek, en az Barcelona kadar zorlu rakipler var.

Galatasaray'da üçüncü senem. Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet bile oynadım. Stopere de geçmiştim. Nerede görev verilirse, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünde savunma önünde oynadım. Şu anda görev bölgemden memnunum."