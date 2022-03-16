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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasray sahasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadelede ezeli rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarları da Kerem ile ilgili, "Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın takibinde. Teklif gelirse Galatasaray yönetimi ne yapmalı?" soruyu yanıtladı. İşte usta isimlerin cevapları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

FATİH DOĞAN:

Lyon şef scoutu Bruno Cheyrou derbide tribündeydi. Kerem başta olmak üzere Türk gençlerini izledi. Marsilya takipte… Kerem bir elmas, işledikçe değeri artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

Bu kalitede yürürse Türkiye'den Avrupa'ya 22 milyon Euro rekor bedelle giden Cenk Tosun'u geçebilir. Ancak daha çok vitrin maçına ihtiyacı var. Barcelona gibi fırsatlar çok önemli. Yolu da bahtı da açık olsun.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

LEVENT TÜZEMEN:

Avrupa'da dikine oynayan, çabuk ve hızlı hücum edebilen, hareketli topa mükemmel vurabilen oyuncu sayısı çok az. Kerem bu özelliklere sahip bir oyuncu. Avrupa'nın yakın takibe almasını doğal karşılıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

Eğer G.Saray, Barcelona'yı geçer ve kazanılacak zaferde Kerem'in payı olursa kulüp, transfer ücretini 30 milyon Euro'dan aşağı açmaz. Ama şu gerçek; Kerem, Avrupa'nın kıskacına girdi. G.Saray bu transferi doğru yönetmelidir.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

ALİ GÜLTİKEN:

Tabii ki artık Türkiye'de kulüplerin 20-25 milyon Euro civarında bir takım bütçesi oluşturma noktasına geldiği bir durumda eldeki oyunculara gelecek yüksek bedelli tekliflere hiçbir takımın 'Hayır' deme lüksünün olmadığını düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

İşin mali boyutu ciddi seviyelerde. O yüzden çıkış yolu arayan takımların en önemli kalemlerinden biri, oyuncu satışı. Kerem transferinde olduğu gibi fırsatı yakalayan her takım bunu kullanmak isteyecektir.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

GÜRCAN BİLGİÇ:

Sadece Kerem değil, parlayan başka oyuncular da var. Ne yazık ki kulüplerimizin hiçbiri oyuncularını tutacak durumda değil.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

Kerem için de sıkı bir pazarlık olacaktır. Herkesin gözü Barcelona maçında olacak. Sadece Kerem için değil, Marcao da gündemde olacaktır.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! "Eğer Galatasaray..."

ÖMER ÜRÜNDÜL:

Avrupa, Kerem Aktürkoğlu takibini bırakmayacaktır ve mutlaka birden fazla teklif gelecektir.

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