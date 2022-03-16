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GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı deviren Galatasaray'da kuşkusuz maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu... Barcelona maçındaki performansı ile de büyüleyen yıldız futbolcu için Campos'un hazırladığı rapor ortaya çıktı. İşte Kerem için belirlenen taban fiyat...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:03
GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Barcelona karşısında Camp Nou'daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray'ın kasasını dolduracak.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Kerem ile ilgili raporu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

"Transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos'un, Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

LYON VE ATLETICO PEŞİNDE

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout'u Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

İngiltere'den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Milliyet'in haberine göre; Luis Campos'un teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yetkililere, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ifade edildi.

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