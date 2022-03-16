GALATASARAY HABERLERİ: Campos rakamı açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu için..."

Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.

LYON VE ATLETICO PEŞİNDE Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout'u Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi.