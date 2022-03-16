Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplıyor. Elmas'ın açıklamalarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

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Burak Elmas'ın açıklamasından önemli notlar; (Güncellenecektir)

"Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz."

"Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak.

"HEDEFİMİZ BÜTÇEYİ 30-35 MİLYONA İNDİRMEK"

"Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada."



"Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var."

"BİZE BIRAKILAN GALATASARAY İÇ AÇICI DEĞİL"

"Bizim jenerasyonumuza bırakılan Galatasaray pek iç açıcı değil. Çok fazla borcu olan bir Galatasaray bırakıldı bizim jenerasyonumuza. Biz gelecek jenerasyonlara daha iyi bir Galatasaray bırakmak istiyoruz."

"Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor."

"Sanıyorum aralık ayı olabilir, Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var."

"Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Bİrliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti."

"Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor."

"Niçin, hangi takıma hata yapmışlar? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu."

"GALATASARAY'A CİDDİ BİR OPERASYON YAPILDI"

"Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Resme baktığınızda, bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin, geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi."

"Bizim irademiz, sonunda doğruyu yaparak çalışan ve adaletli bir sistemde başarılı olacağımıza inandığımız için bunun acilen değişmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"Maalesef, birtakım mevcut paydaşlar ve kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj sağlıyorlar."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNALIM"

"Sezon başlamadan 'Bu konuları sezon başlamadan halledelim, yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz' dedim. Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir."



"TRABZONSPOR BURAYA GELMEK İÇİN ÇOK CİDDİ EMEK VERDİ"

"Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem."