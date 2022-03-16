Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında açıkladı! "Ciddi operasyon yapıldı"

"Sanıyorum aralık ayı olabilir, Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var."

"Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Bİrliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti."

"Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor."

"Niçin, hangi takıma hata yapmışlar? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu."