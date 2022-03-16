Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Xavi ve Aubameyang açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak müsabakada kazanan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak. Kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen Katalan ekibinde teknik direktör Xavi ve yıldız golcü Aubameyang basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



İşte o sözler:

Pierre-Emerick Aubameyang: Oldukça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz.

Barcelona'da çok çalıştım, oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular.

Barcelona'da adaptasyon sürecini çabuk aştım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Beklenen seviyeye ulaşacağım.

Burada ortada oynuyorum ama solda da kendimi iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Nerede verimli olacaksam orada oynamak sorun olmayacak benim için.

