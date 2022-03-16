Flaş transfer yorumu! "Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Cenk Tosun'u geçecek! Arda Güler..."

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube ekranlarında 4 büyüklerde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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- Fenerbahçe'de gençlik yapılanması ne durumda? Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de şans bulabilecek mi?

- Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferi gerçekleşecek mi? Ahmet Nur Çebi, Talisca hakkında ne söyledi?

- Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından Nwakaeme'nin performansına dair detaylı analizler...

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