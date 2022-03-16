Haberler Galatasaray Flaş transfer yorumu! "Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Cenk Tosun'u geçecek! Arda Güler..."

Flaş transfer yorumu! "Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Cenk Tosun'u geçecek! Arda Güler..."

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı dev müsabaka öncesinde editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer gelişmelerini değerlendirdi. Bununla beraber Fenerbahçe'de Arda Güler ile başlayan gençlik operasyonunu, Beşiktaş'ta yaşanan Anderson Talisca transferi gelişmesini ve Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çıkışını Futbol Plus Youtube ekranlarında aktardı. İşte o program...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:03
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Flaş transfer yorumu! "Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Cenk Tosun'u geçecek! Arda Güler..."

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube ekranlarında 4 büyüklerde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

- Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için kaç milyon euro bonservis talep ediyor?

- Fenerbahçe'de gençlik yapılanması ne durumda? Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de şans bulabilecek mi?

- Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferi gerçekleşecek mi? Ahmet Nur Çebi, Talisca hakkında ne söyledi?

- Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından Nwakaeme'nin performansına dair detaylı analizler...

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