Haberler Galatasaray CBC SPORT NASIL İZLENİR? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri... | GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CBC SPORT İZLE

CBC SPORT NASIL İZLENİR? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri... | GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CBC SPORT İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray - Barcelona maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen futbolseverler Azerbaycan televizyonu CBC Sport'un maçı yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında CBC Sport'un frekans bilgileri ve uydu bilgileri de yer alıyor. Peki, Azerbaycan kanalı CBC Sport nasıl izlenir?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:00
CBC SPORT NASIL İZLENİR? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri... | GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CBC SPORT İZLE

Galatasaray - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı zorlu bir sınav bekliyor. Son 16 turu rövanş maçında Aslan, Barcelona'yı Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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