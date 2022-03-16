Haberler Galatasaray Bekler daha aktif rol alıyor

Bekler daha aktif rol alıyor

İspanyol teknik adamın oyununda beklerin önemi Beşiktaş maçında bir kez daha dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Bekler daha aktif rol alıyor

Boey, Aanholt ve Omar'ın performansı Torrent'in beklere verdiği önemle arttı. İspanyol teknik adam, oyun içinde iki beki de içe kat ettirerek orta sahayı kalabalık tutuyor ve böylece pas opsiyonlarını artırıyor.

ELEŞTİRİLEN ORTA İKİLİYE SAHİP ÇIKTI
Takımın eleştirilen ikilisi Berkan ve Taylan'ın arkasında durdu ve değerli olduklarını hissettirdi. Pulgar yeni olmasına rağmen formayı hak edene verdi. Berkan ve Taylan'ın aynı anda sahada olduğu maçlarda Galatasaray hep defansif bir görüntü çizerken Torrent, Berkan'ı ofansif olarak da kullanmaya başladı.

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