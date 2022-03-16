Analizi iyi yaptı

Gün, "Torrent Barcelona'yı çok iyi analiz etti. Camp Nou'da böyle bir oyunda gol yememek önemliydi. Beraberlik kutlamayı sevmeyiz. DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu" dedi.

DAHA ZOR OLACAK

Işıtan Gün,"İkinci maç daha da zor olacaktır. Barcelona yıldız oyunculara sahip inanılmaz bir takım. Önümüzdeki hafta ilginç bir maç olacak. İstanbul'da oldukça yoğun bir atmosfere sahibiz. Umarız alabiliriz" diyerek sözlerini sürdürdü.

BASKIYLA BAŞA ÇIKTI

Torrent'in şimdiye kadar iyi gittiğini vurgulayan Işıtan Gün, "Galatasaray'da Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı ve kulüp için tarihsel olarak da çok önemli bir figür. Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor. Yavaş yavaş taraftarların ve oyuncuların takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Biz onunla mutluyuz" ifadelerini kullandı.

PENA İYİ BİR ÇOCUK

Işıtan Gün, devre arası gelen İnaki Pena'yla ilgili ise şu yorumları yaptı: "Kaleci antrenörümüz 20 yıldır Barcelona'da çalışıyor. Pena'yı uzun süredir tanıyor ve en iyi kaleci olacağını söylüyor. O çok iyi bir çocuk ve umarım bunu başarabilir. Kaleciler için en önemli şey de süre almaktır."