Viking Nelsson kuş uçurtmadı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, derbide iyi bir performans ortaya koydu. Yükselen bir form grafiği sergileyen 23 yaşındaki savunmacı, defansta yaptığı yerinde müdahalelerle Beşiktaşlı hücumculara ilk yarıda gol şansı tanımadı. Marcao'yla birlikte iyi yer tutan Nelsson, son dakikalarda baskı kuran siyah-beyazlılara karşı adeta duvar ördü. Genç stoper, bu sezon ilk 11'de çıktığı 27. maçı da tamamladı
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, derbide iyi bir performans ortaya koydu. Yükselen bir form grafiği sergileyen 23 yaşındaki savunmacı, defansta yaptığı yerinde müdahalelerle Beşiktaşlı hücumculara ilk yarıda gol şansı tanımadı. Marcao'yla birlikte iyi yer tutan Nelsson, son dakikalarda baskı kuran siyah-beyazlılara karşı adeta duvar ördü. Genç stoper, bu sezon ilk 11'de çıktığı 27. maçı da tamamladı