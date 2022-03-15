Haberler Galatasaray Van Aanholt ayağa çabuk kalktı

Van Aanholt ayağa çabuk kalktı

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt mücadelenin ikinci yarısında bir problem yaşadı. Tecrübeli futbolcu kenara geldi. Oyuna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak ayağa çabuk kalkarak maça devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent onun kanadını sağlama almak için Ömer Bayram'ı oyuna soktu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Van Aanholt ayağa çabuk kalktı
Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt mücadelenin ikinci yarısında bir problem yaşadı. Tecrübeli futbolcu kenara geldi. Oyuna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak ayağa çabuk kalkarak maça devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent onun kanadını sağlama almak için Ömer Bayram'ı oyuna soktu.
DİĞER
Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olarak hafızalara kazındı! Yeşilçam'ın sevilen filmi Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan tanınmaz halde!
Sivas'ta başıboş sokak köpekleri nedeniyle yola atlayan çocuğa araba çarptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor