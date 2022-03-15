Van Aanholt ayağa çabuk kalktı

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt mücadelenin ikinci yarısında bir problem yaşadı. Tecrübeli futbolcu kenara geldi. Oyuna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak ayağa çabuk kalkarak maça devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent onun kanadını sağlama almak için Ömer Bayram'ı oyuna soktu.
Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt mücadelenin ikinci yarısında bir problem yaşadı. Tecrübeli futbolcu kenara geldi. Oyuna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak ayağa çabuk kalkarak maça devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent onun kanadını sağlama almak için Ömer Bayram'ı oyuna soktu.