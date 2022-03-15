Taraftardan Pena’ya sevgi seli

Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu. Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla büyük bir beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle karşılandı. Pena 85. dakikaya kadar hata yapmadı. Rıdvan Yılmaz'ın golünde üzerine gelen topu yedi.
Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu. Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla büyük bir beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle karşılandı. Pena 85. dakikaya kadar hata yapmadı. Rıdvan Yılmaz'ın golünde üzerine gelen topu yedi.