Sırada Barça var!

G.Saray teknik direktörü Domenec Torrent, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtip "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi. Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum" dedi. İyi mücadele ettiklerinin altını çizen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, perşembe günkü rövanş sınavına odaklanacaklarını belirtirek şöyle dedi:

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

"Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı bir parantez açan Domenec Torrent, "Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı teknik direktör, destekleri için taraftarlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

KREDiSi YÜKSELİYOR

Domenec Torrent, son dönemdeki sonuçlarla kredisini yükseltti. İspanyol teknik adam, Barcelona ile deplasmandan alınan beraberlikten sonra Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılınca bir nebze güven tazeledi. Sarı kırmızılı takımın başında ilk derbi zaferini de yaşayan Torrent, ligdeki 9. maçında 3. kez galip ayrıldı. G.Saray, Torrent ile diğer maçlarda ile 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Torrent ilk derbisine çıktığı Trabzon maçını ise 2-1 kaybetmişti.

BARCELONA MAÇINA YOĞUN İLGİ

G.Saray'ın Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. ayak maçında 17 Mart Perşembe günü oynayacağı Barcelona karşılaşmasının biletleri genel satışı başladı. passo.com. tr adresinden satışa sunulan biletlere sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Maç gününe kadar tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor.

BİLETLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Öte yandan G.Saray, Barcelona maçının biletlerinin tükendiği haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada "Biletlerin tükendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Biletler, belirli yerler için limitli sayıda satışa çıkarılmıştır. Kısa sürede 25 bin adet satılan biletlere yoğun ilgiye teşekkür ederiz" denildi.

TORRENT'E ÖNCE ISLIK SONRA ALKIŞ

Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde şok bir protestoda bulundular. Takım kadrolarının anons edildiği sırada sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in ismi okununca Galatasaraylı taraftarlar ıslık çalarak Torrent'e tepki gösterdi. Maç sonunda ise İspanyol hocayı alkışlarla kutladılar.

SARIDA YAKALANDI

G.Saray'da Mustafa Mohamed ile Ömer Bayram, sarı kart gördü ve gelecek hafta Gaziantep maçında cezalı duruma düştü. 68. dakikada oyundan çıkarken sarı kart gören Muhammed ile 86'da bir pozisyonda sarı kart gören Ömer Bayram, gelecek hafta yok.

DÖKTÜRDÜ AMA!

Siyah beyazlı takımın Cezayirli ismi Ghezzal, Kartal'ın en çalışkan isimlerinden biriydi. Usta krampon, yedikleri 2. golde yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü. Sağdan yaptığı ataklarda G.Saray defansına zoranlar yaşatan Ghezzal, Rıdvan'ın attığı golde de pası veren isimdi.