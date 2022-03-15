Sihirbaz yine sahnede!

Kerem Aktüroğlu, 2. Lig'den gelip Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu gol repertuvarını genişletmeyi Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Kerem bu sezon frikikten atmıştı, sağ ayakla, sol ayakla atmıştı. Dün önce sağ ayağıyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun koruduğu kalenin 90'ına yolladı. Ardından harika bir kafa golü daha atarak durdurulamaz bir silah olduğunu gösterdi. Kerem'in golleriyle Nef Stadı bayram yerine döndü. Bu sezon çok üzülen sarı-kırmızılı taraftarlar genç yıldızın golleriyle keyifli bir gece geçirdiler.
Kerem Aktüroğlu, 2. Lig'den gelip Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu gol repertuvarını genişletmeyi Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Kerem bu sezon frikikten atmıştı, sağ ayakla, sol ayakla atmıştı. Dün önce sağ ayağıyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun koruduğu kalenin 90'ına yolladı. Ardından harika bir kafa golü daha atarak durdurulamaz bir silah olduğunu gösterdi. Kerem'in golleriyle Nef Stadı bayram yerine döndü. Bu sezon çok üzülen sarı-kırmızılı taraftarlar genç yıldızın golleriyle keyifli bir gece geçirdiler.
DİĞER