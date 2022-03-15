Haberler Galatasaray Sihirbaz yine sahnede!

Sihirbaz yine sahnede!

Galatasaray’ın kayıp sezonundaki en büyük kazancı olan Kerem, Beşiktaş derbisinde müthiş bir maç çıkardı. Mostafa’nın paslarında Ersin’i avladı. Kendine has sevinciyle taraftarı coşturdu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Sihirbaz yine sahnede!
Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray, Nef Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar 3 puana Mostafa Mohamed-Kerem Aktürkoğlu işbirliğiyle gitti. Mostafa topları getirdi, Kerem fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki futbolcu birbirinden güzel 2 gol kaydederek Cimbom'u kritik bir galibiyete taşıdı. Galatasaray kötü geçen sezonunun en büyük kazancı olan Kerem'in golleri Aslan'ın küme düşme hattından iyice uzaklaşmasını sağladı. Kendisini izlemeye gelen scoutlar, Kerem'in performansına bayıldılar.

Kerem Aktüroğlu, 2. Lig'den gelip Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu gol repertuvarını genişletmeyi Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Kerem bu sezon frikikten atmıştı, sağ ayakla, sol ayakla atmıştı. Dün önce sağ ayağıyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun koruduğu kalenin 90'ına yolladı. Ardından harika bir kafa golü daha atarak durdurulamaz bir silah olduğunu gösterdi. Kerem'in golleriyle Nef Stadı bayram yerine döndü. Bu sezon çok üzülen sarı-kırmızılı taraftarlar genç yıldızın golleriyle keyifli bir gece geçirdiler.
DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Sivas'ta başıboş sokak köpekleri nedeniyle yola atlayan çocuğa araba çarptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor