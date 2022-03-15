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Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide konuk ettiği ezeli rakibi BeşiktaşKerem Aktrükoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren usta yazar Ömer Üründül flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 10:45
Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaray ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Müthiş bir takım presi, üst düzey bir ofansif etkinlik, bunun yanında da ihmal edilmeyen savunma güvencesi. Hücum girişimlerinin odak noktası Kerem idi. İki golün dışında Beşiktaş'ın sağ kanadını ciddi arızaya uğrattı.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın takım tertibi bu Galatasaray karşısında pas yaparak tempoyu ayarlayamazdı. Ayrıca fizik açıdan da çok yetersiz kaldılar.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

2. devre G.Saray, Barcelona maçını da düşünerek oyunu geride kabul etti. Beşiktaş da değişikliklerden sonra daha hareketli bir başlangıç ile oyunu rakip alana yıktı. Ama bu baskıyı üretkenliğe dönüştüremiyorlardı.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ancak 85. dakikada gelen gol Beşiktaş'a moral verirken, G.Saray'ı da strese soktu. Son bölümlerde heyecan dozu çok yükseldi. G.Saray iyice oyundan düştü. Beşiktaş son ana dek beraberliği kovaladı ama skor değişmedi.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kerem sahanın yıldızıydı. Onun dışında Galatasaray'da ön plana çıkan oyuncular iki asist yapan Mohamed ile Nelsson ve Taylan'dı.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ilk yarıdaki takım tertibi nedeniyle mutlaka eleştirilecektir. Ama bana göre de onu mazur gösterecek sebepler var.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Josef sakatlıktan dolayı tam hazır değildi ve bunun için 90 dakikayı kaldıramazdı. Larin formsuz, Batshuayi de bitik. Benim en büyük eleştirim; Umut'un yerine Rıdvan'ı çok geç oyuna almasıydı.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir de herkes şunu söyleyebilir; "Bak oyuncular değişti ikinci yarıda oyun da değişti." Ama bunun 1 numaralı nedeni Galatasaray'ın yorulmasıydı.

Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Torrent'in tek hatası ise Ömer oyuna girince, onu beke çekip Van Aanholt'u öne almasıydı.

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