Ömer Üründül Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaray ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Müthiş bir takım presi, üst düzey bir ofansif etkinlik, bunun yanında da ihmal edilmeyen savunma güvencesi. Hücum girişimlerinin odak noktası Kerem idi. İki golün dışında Beşiktaş'ın sağ kanadını ciddi arızaya uğrattı.
Beşiktaş'ın takım tertibi bu Galatasaray karşısında pas yaparak tempoyu ayarlayamazdı. Ayrıca fizik açıdan da çok yetersiz kaldılar.
2. devre G.Saray, Barcelona maçını da düşünerek oyunu geride kabul etti. Beşiktaş da değişikliklerden sonra daha hareketli bir başlangıç ile oyunu rakip alana yıktı. Ama bu baskıyı üretkenliğe dönüştüremiyorlardı.