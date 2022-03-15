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Omar’dan kritik dokunuş

Omar Elabdellaoui futbolunu her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Avrupa Ligi kadrosunda olmaması nedeniyle Barcelona karşısında yer almayan Norveçli futbolcu, dün akşam yeniden formasına kavuştu. Etkili futbolunu sürdüren Omar, 8. dakikada Mohamed'e adrese teslim bir orta yaparken 15'te savunmada devleşti. Ghezzal'ın kullandığı kornerde Necip'in ön direkten arkaya aşırttığı topu çizgi üzerinden çıkardı ve takımını ayakta tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Omar’dan kritik dokunuş
Omar Elabdellaoui futbolunu her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Avrupa Ligi kadrosunda olmaması nedeniyle Barcelona karşısında yer almayan Norveçli futbolcu, dün akşam yeniden formasına kavuştu. Etkili futbolunu sürdüren Omar, 8. dakikada Mohamed'e adrese teslim bir orta yaparken 15'te savunmada devleşti. Ghezzal'ın kullandığı kornerde Necip'in ön direkten arkaya aşırttığı topu çizgi üzerinden çıkardı ve takımını ayakta tuttu.
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