Barcelona'nın başarılı hocası Xavi, İstanbul'a galibiyet için geleceklerini söyledi. "Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük" diyen Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. El Clasico öncesinde yara almak istemiyoruz" diye konuştu.
Barcelona'nın başarılı hocası Xavi, İstanbul'a galibiyet için geleceklerini söyledi. "Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük" diyen Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. El Clasico öncesinde yara almak istemiyoruz" diye konuştu.