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Kazanmak zorundayız

Barcelona'nın başarılı hocası Xavi, İstanbul'a galibiyet için geleceklerini söyledi. "Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük" diyen Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. El Clasico öncesinde yara almak istemiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Kazanmak zorundayız
Barcelona'nın başarılı hocası Xavi, İstanbul'a galibiyet için geleceklerini söyledi. "Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük" diyen Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. El Clasico öncesinde yara almak istemiyoruz" diye konuştu.
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