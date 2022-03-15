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İşte 'Okçu' servisi!

Galatasaray’ın golcüsü Mostafa, Beşiktaş karşısında eski günlerine döndü Rakip savunmayı dağıtan Okçu, Kerem’e ‘al da at’ tadında iki nefis servis yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
İşte 'Okçu' servisi!
Derbiye
Kerem-Mostafa Mohamed ikilisinin şovu damga vurdu. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Mohamed, bu sefer golleriyle değil asistleriyle sahne aldı. 25. haftada Kayserispor ağlarını havalandıran, ertesi haftada da Göztepe karşısında asist yapan 24 yaşındaki Mısırlı santrfor, Kerem Aktürkoğlu'na da iki nefis asist yaptı. Mohamed, ilk golde 3 Beşiktaşlı savunmacı arasında güç gösterisini kazanıp boştaki Kerem'i golle buluşturdu. İkinci golde de Umut Meraş'tan topu söküp alırken, müthiş bir orta kesti ve Kerem de kafayla ağları sarstı. Ligde 6 kez ağları sarsan Mohamed, derbide yaptığı 2 asistle sayısını 3'e çıkardı. Çıkarken alkışlandı.
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