Haberler Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan rövanş öncesi İstanbul paylaşımı!

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan rövanş öncesi İstanbul paylaşımı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Mart Perşembe akşamı konuk edeceği Barcelona, maç öncesi dikkat çeken bir İstanbul paylaşımı yaptı. İspanyol kulübünün Türkçe sosyal medya hesabından paylaşılan ve içinde İstanbul görüntülerinin yer aldığı videoda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 14:57
Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan rövanş öncesi İstanbul paylaşımı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe akşamı konuk edeceği Barcelona, maç öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İspanyol kulübünün Türkçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüntülerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye"

İşte o paylaşım:

DİĞER
Büyük gün geldi çattı! Mehmet Dinçerler bu akşam sevgilisi Hadise'yi ailesinden istemeye gidiyor!
Hırsız horoz! Bakkalın önündeki kutudan cips çaldı... O anlar kamerada
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor