Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan rövanş öncesi İstanbul paylaşımı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe akşamı konuk edeceği Barcelona, maç öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İspanyol kulübünün Türkçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüntülerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye"

İşte o paylaşım: