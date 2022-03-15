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Galatasaray yükseliyor!

Kötü günleri geriden bırakan sarı kırmızılı takım, üç puana Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ulaştı. Ligde son 4 maçta 3. galibiyetini elde eden Aslan, aldığı bu sonuçla 38 puana çıktı, 11. sıraya yerleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Galatasaray yükseliyor!
Galatasaray, Beşiktaş'ı Nef Stadı'nda 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Derbi öncesi Galatasaray'ın 'erteleme' talebi nedeniyle karşı karşıya gelen iki kulüp dün de sahada kozlarını paylaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Cimbom galibiyete ulaşan taraf oldu. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla ligde 9 maç sonra yenilirken Aslan ligde son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
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