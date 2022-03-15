GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Golcü futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Galatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek" ifadelerini kullandı.
Golcü futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Galatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek" ifadelerini kullandı.
Futbola 7 yaşımda başladım. 16 yaşımda profesyonel anlamda bir kulübe geçişi yaptım ve öyle devam etti" diyen Mısırlı futbolcu idolünün İngiliz yıldız Wayne Rooney olduğunu belirtti.
"EN KOMİK VE EN İYİ GİYİNEN ARDA TURAN"
Takımda en komik ve en iyi giyinen kişi olarak kaptan Arda Turan'ı gösteren Mohamed, en kötü giyinen oyuncunun Barış Alper olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk maçı en unutadığı maç olarak niteleyen Mostafa Mohamed, üçlü çektirmeyi sevdiğini ve en sevdiği tezahüratından üçlü olduğunu belirtti. En ciddi takım arkadaşının Muslera olduğunu ifade eden golcu futbolcu diğer soruları şöyle yanıtladı:
Küçükken tuttuğun takım?
Zamalek
Sahada en kuvvetli özelliğin?
Zıplamak
En çok yemek yiyen?
Nelsson
Geliştirmen gereken özelliğin?
Topla oynama
Kimsenin bilmediği bir yönün?
Romantiğim
Plase mi vole mi?
Vole
Kafa golü mü ayak golü mü?
Kafa
En zorlayan oyuncu?
Koulibaly Kalidou
En çok konuşan
Aanholt
Oynadığın en unutamadığın maç hangisi ?
Fenerbahçe ile ilk maçım
Dışarıda gözüktüğünden farklı olan?
Marcao çünkü sahada çok ciddi birisi ama saha dışında çok eğlenceli ve komik biri.