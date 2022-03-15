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GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbide performansıyla beğeni toplayan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılıların mobil uygulamasında taraftarlardan gelen sorulara cevap verdi. İdolünü açıklayan Mısırlı yıldız, Fenerbahçe karşı oynadığı maçı unutamadığını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 19:05
GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Golcü futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Galatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Futbola 7 yaşımda başladım. 16 yaşımda profesyonel anlamda bir kulübe geçişi yaptım ve öyle devam etti" diyen Mısırlı futbolcu idolünün İngiliz yıldız Wayne Rooney olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

"EN KOMİK VE EN İYİ GİYİNEN ARDA TURAN"
Takımda en komik ve en iyi giyinen kişi olarak kaptan Arda Turan'ı gösteren Mohamed, en kötü giyinen oyuncunun Barış Alper olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk maçı en unutadığı maç olarak niteleyen Mostafa Mohamed, üçlü çektirmeyi sevdiğini ve en sevdiği tezahüratından üçlü olduğunu belirtti. En ciddi takım arkadaşının Muslera olduğunu ifade eden golcu futbolcu diğer soruları şöyle yanıtladı:

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Küçükken tuttuğun takım?
Zamalek

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Sahada en kuvvetli özelliğin?
Zıplamak

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

En çok yemek yiyen?
Nelsson

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Geliştirmen gereken özelliğin?
Topla oynama

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Kimsenin bilmediği bir yönün?
Romantiğim

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Plase mi vole mi?
Vole

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Kafa golü mü ayak golü mü?
Kafa

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

En zorlayan oyuncu?
Koulibaly Kalidou

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

En çok konuşan
Aanholt

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Oynadığın en unutamadığın maç hangisi ?
Fenerbahçe ile ilk maçım

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Dışarıda gözüktüğünden farklı olan?
Marcao çünkü sahada çok ciddi birisi ama saha dışında çok eğlenceli ve komik biri.

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