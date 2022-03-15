GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri!

Golcü futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Galatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek" ifadelerini kullandı.

Futbola 7 yaşımda başladım. 16 yaşımda profesyonel anlamda bir kulübe geçişi yaptım ve öyle devam etti" diyen Mısırlı futbolcu idolünün İngiliz yıldız Wayne Rooney olduğunu belirtti.