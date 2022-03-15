Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı 2 yıldıza şok sözler!

Çok kaliteli olmasa da heyecanlı bir maç izledik. Feghouli olmayınca Galatasaray orta sahada zorlanıyor. Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Anlamadığım bir olay; Galatasaray iki tane Rumen aldı. 10-11 milyon euro verdiler. Galatasaray yönetimi bunları çok mu aradı. Kazık mı yediler, yoksa paralar ortada buhar mı oldu. Çünkü iki futbolcu da henüz sahaya inmediler. Yani buhar durumundalar.