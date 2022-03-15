Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı 2 yıldıza şok sözler!

Çok kaliteli olmasa da heyecanlı bir maç izledik. Feghouli olmayınca Galatasaray orta sahada zorlanıyor. Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Anlamadığım bir olay; Galatasaray iki tane Rumen aldı. 10-11 milyon euro verdiler. Galatasaray yönetimi bunları çok mu aradı. Kazık mı yediler, yoksa paralar ortada buhar mı oldu. Çünkü iki futbolcu da henüz sahaya inmediler. Yani buhar durumundalar.
Hakemin ilk derbi maçı ufaktefek hataları oldu ama hiç olmazsa gördüğünü çaldı. Şartlı maç yönetmedi. Beyninde şeytan gezmiyordu. İkinci gol öncesinde Umut Meraş'la Mohamed'in pozisyonunda faul yok, devam kararı doğru, normal bir mücadele. Son dakikalarda bir çekme var orada takdir hakkını Beşiktaş'ın lehine penaltıdan yana kullanmadı.