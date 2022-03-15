G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu'nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden tribünleri doldurdu. Tribünler, maçı öncesinde futbolcuların isimleri anons edilirken tüm oyuncuları tek tek alkışladı. Başlama düdüğünün ardından Kerem'in golleriyle büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının bitiminde Kerem'i tribünlerde çağırarak alkışlarken, genç yıldız da aynı şekilde karşılık verdi. Taraftarlar maç sonu galibiyeti takımlarını ayakta alkışlayarak kutladılar ve Barcelona maçı öncesinde moral verdiler.