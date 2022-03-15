Haberler Galatasaray 6 futbolcu kadro dışı

6 futbolcu kadro dışı

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi. İspanyol hoca, dün akşam Barcelona maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç'a görev verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
6 futbolcu kadro dışı
Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi. İspanyol hoca, dün akşam Barcelona maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç'a görev verdi.
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