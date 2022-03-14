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SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 29. haftanın dev mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar bugün galip gelip hem ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almayı hem de Barcelona maçı öncesi moral kazanmayı hedefliyor. İşte Torrent'in muhtemel Beşiktaş derbisi 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Barcelona karşısındaki etkili futbolu devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. Cimbom, Vodafone Park'ta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya davet etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar sonrası ortam gerilirken bu durum bugünkü maçı da daha da önemli hale getirdi.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

45 BİN ASLAN TRİBÜNDE
Derbiye büyük ilgi... Satışa sunulan 49 bin biletin 45 binden fazlası tükendi. Sarı-kırmızılılar özellikle Barcelona ile 0-0 biten mücadelenin ardından, çıkarılan 6 maçlık biletlere hücum etti. Aslan içeride Beşiktaş, Barcelona, Karagümrük, Y. Malatya, Sivas ve A. Demir ile karşılaşacak.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

-Barcelona rövanş maçı öncesi Aanholt, Boey, Taylan, Feghouli ve Babel'i dinlendirmek isteyen İspanyol hoca; Omar, Ömer, Pulgar, Emre ve Cicaldau'yu sahaya sürecek. Forvette yine Mohamed görev yapacak.

-G.Saraylı taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarına tam destek verecek. Sarıkırmızılılar biletlere hücum ederken bilet satışının 45 bini geçtiği ifade edildi.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

- Muslera, Ömer ve Mohamed sarı kart görürse Gaziantep FK maçında cezalı olacak.

-350 maçta Cimbom 123 kez, Kara Kartal ise 113 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

PENA, OMAR, NELSSON, MARCAO, ÖMER, PULGAR, BERKAN, EMRE, CICALDAU, KEREM, MOHAMED.

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