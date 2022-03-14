SPOR HABERİ - Torrent hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.
Barcelona karşısındaki etkili futbolu devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. Cimbom, Vodafone Park'ta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.