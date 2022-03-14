Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, derbi maçında Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Maç sonrası Cimbom'un yıldız oyuncusu Marcao, derbide iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelimelere gerek yok" mesajını paylaşarak Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'i etiketledi.

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