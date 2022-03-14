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Kırmızı’dan Beşiktaş'a sert yanıt!

“Bu kadar demagoji, futbolcuların sahada akıtacakları tere haksızlıktır”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Kırmızı’dan Beşiktaş'a sert yanıt!

Dün Beşiktaş, Galatasaray'ın erteleme talebiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparken sarı-kırmızılı kulüpten yanıt gecikmedi. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Emre Kocadağ'ın kendilerine bir talep gelmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Beşiktaş'ın asbaşkanını telefonla aradığını ve "Anlayış bekliyoruz" dediğini belirten Nihat Kırmızı, "Bu kadar laf kalabalığı ve bu kadar demagoji, futbolcuların sahada akıtacakları tere karşı yapılan en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

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