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Kerem Aktürkoğlu'dan galibiyet yorumu!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı kırmızılıalarda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle yıldızlaştı. Milli futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:21
Kerem Aktürkoğlu'dan galibiyet yorumu!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı kırmızılıalarda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle yıldızlaştı. Milli futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. Taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık.

Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben maçlara odaklanıyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum.

Taraftarımız perşembe günü gerekeni yapacaktır, biz de inşallah onlarla birlikte gerekeni yapacağız.

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