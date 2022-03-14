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GALATASARAY HABERLERİ: Nef Stadyumu Galatasaray-Beşiktaş derbisi için hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak olan Nef Stadyumu derbi için hazır. Hava koşulları ve yoğun kar yağışının etkisiyle kafalarda soru işareti yaratan saha zemininin son durumunun iyi olduğu görüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:44
GALATASARAY HABERLERİ: Nef Stadyumu Galatasaray-Beşiktaş derbisi için hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.

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