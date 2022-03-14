GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

PENA VE DEFANSA GÜVENİYOR

Barcelona'ya gol izni vermeyen Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı. Cimbom, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlup oldu.

Son 9 lig maçında rakiplerinin 18 golüne 14 golle karşılık verebilen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Torrent'in en büyük güvencesi Barcelona karşısında harikalar yaratan kaleci Inaki Pena ile iki stoper Nelsson ile Marcao'nun oldukça formda olması...