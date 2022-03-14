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GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, ilk derbi galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Barcelona deplasmanında sergilediği oyunla beklentileri karşılayan İspanyol hoca, özellikle savunma oyuncularından aynı performansı bekliyor. Öte yandan Torrent ileri uçtaki oyuncularıyla yaptığı görüşmede erken gol isteğinde bulundu. İşte detaylar ve Domenec Torrent'in derbide en güvendiği 3 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:28
GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Barcelona beraberliğiyle Galatasaraylı taraftarların gözünde kredisini artıran Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında derbi ilk galibiyetini ulaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Trabzonspor'la oynadığı derbiden mağlubiyetle ayrılan Katalan hoca, Beşiktaş maçıyla bunu telafi etmenin peşinde...

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

TORRENT ERKEN GOL İSTEDİ!
Bu nedenle savunma oyuncularına Barça karşısındaki performansı beklediğini ifade eden Torrent, ileri uçtaki futbolculardan da erken gol istedi.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

PENA VE DEFANSA GÜVENİYOR
Barcelona'ya gol izni vermeyen Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı. Cimbom, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlup oldu.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Son 9 lig maçında rakiplerinin 18 golüne 14 golle karşılık verebilen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Torrent'in en büyük güvencesi Barcelona karşısında harikalar yaratan kaleci Inaki Pena ile iki stoper Nelsson ile Marcao'nun oldukça formda olması...

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

İÇ SAHA KARNESİ PARLAK DEĞİL
Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesinde Süper Lig'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 beraberlik alan ve çok da etkili olamayan Cimbom 14 maçta 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gole engel olamadı.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Aslan son olarak sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 4-2'lik skorla galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Cimbom derbiyi de kazanmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

SİFTAH YAPACAKLAR
Galatasaray'da 6 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisine çıkacak. Torrent'in görev vermesi durumunda Omar Elabdellaoui, Sacha Boey, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar ile Emre Kılınç ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

ZORLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, 10 Mart'taki Barcelona maçıyla başlayan ve yaklaşık 1 ay sürecek dönemde zorlu ve sıkışık bir fikstürden geçiyor. Beşiktaş derbisine çıkacak olan sarı-kırmızılı takım, 3 gün sonrasında Barcelona'yı konuk edecek.

GALATASARAY HABERİ! Torrent ilk peşinde! Beşiktaş derbisinde o 3 isme güveniyor

Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar arka arkaya Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Barça'yı elerse 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.

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