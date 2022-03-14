Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Lyon sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu maçın kahramanı oldu.

Genç futbolcuyu Fransız devi Lyon'un gözlemcileri Nef Stadyumu'nda takip ederken, Kerem maç sonu transfer sorusuna flaş bir yanıt verdi.

"Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." cevabını verdi.