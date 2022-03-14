GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray düşme hattından iyice uzaklaşmak, Beşiktaş ise ilk 2 şansını sürdürmek için üç puanı hedefliyor.





GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Emre Kılınç, Mohamed



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1 02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3 29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0 02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1 05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0 27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1 15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0 17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2 08.05.2021 Türk Telekom Lig 3-1 25.10.2021 Vodafone Park Lig 1-2

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

REKABETİN GOLCÜLERİ

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.