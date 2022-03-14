Galatasaray - Beşiktaş: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan dev derbiyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı 85'te Rıdvan Yılmaz'dan geldi.
Ligde son 4 maçta 3. galibiyetini alan Galatasaray, bu sonuçla puanını 38'e çıkarıp 11. sıraya tırmandı.
Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona eren 8. sıradaki Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.