Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
NEF Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakada kazanan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak.
Dünyanın gözlerini çevireceği mücadeleye Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de büyük ilgi gösteriyor.
Barcelona ile oynanan ilk maçta performansıyla göz dolduran Victor Nelsson, hücum oyuncularına geçit vermedi.
İSTANBUL'A AKIN EDECEKLER!
Danimarkalı stoper dikkat çeken performansı sonrası Avrupa'nın önde gelen takımlarının izleme listesine girdi.
0-0 biten maçın ardından İstanbul'da oynanacak rövanş için şimdiden Newcastle ve Milan'ın scoutları akreditasyon talebinde bulundu. Danimarkalı stoperin bir süredir Lille tarafından da izlediği biliniyor.