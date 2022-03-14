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Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanan ilk maçta savunmasıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, göz dolduran performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarının izleme listesine girdi. NEF Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına scout ekipleri akreditasyon talebinde bulundu. İşte o kulüpler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:15
Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

NEF Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakada kazanan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak.

Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

Dünyanın gözlerini çevireceği mücadeleye Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de büyük ilgi gösteriyor.

Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

Barcelona ile oynanan ilk maçta performansıyla göz dolduran Victor Nelsson, hücum oyuncularına geçit vermedi.

Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

İSTANBUL'A AKIN EDECEKLER!
Danimarkalı stoper dikkat çeken performansı sonrası Avrupa'nın önde gelen takımlarının izleme listesine girdi.

Galatasaray - Barcelona maçına scout akını! Victor Nelsson için geliyorlar

0-0 biten maçın ardından İstanbul'da oynanacak rövanş için şimdiden Newcastle ve Milan'ın scoutları akreditasyon talebinde bulundu. Danimarkalı stoperin bir süredir Lille tarafından da izlediği biliniyor.

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