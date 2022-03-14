Domenec Torrent Galatasaray Beşiktaş maçında bir ilki başardı!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü ise Rıdvan Yılmaz kaydetti.

TORRENT BİR İLKİ YAŞADI!

Giresunspor maçından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, Süper Lig'de Aslan'ın başında çıktığı ilk 8 maçtada skor anlamında geri düşmüştü.

Torrent 9. maçında hem ilk derbi galibiyetini yaşamış oldu hem de skor anlamında ilk kez bir maçta geriye düşmedi.

İşte o maçlar;

❌Hatayspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet

❌Kasımpaşa: Geriye düşüldü | Mağlubiyet

❌Trabzonspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet

🤝Alanyaspor: Geriye düşüldü | Beraberlik

🤝Kayserispor: Geriye düşüldü | Beraberlik

✅Göztepe: Geriye düşüldü | Galibiyet

✅Çaykur Rizespor: Geriye düşüldü | Galibiyet

❌Konyaspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet



KALESİNİ KAPATAMADI!



Galatasaray Domenec Torrent yönetiminde şimdiye dek Süper Lig'de çıktığı 9. maçta da kalesini gole kapatamamış oldu.