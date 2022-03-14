Domenec Torrent Galatasaray Beşiktaş maçında bir ilki başardı!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü ise Rıdvan Yılmaz kaydetti.
TORRENT BİR İLKİ YAŞADI!
Giresunspor maçından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, Süper Lig'de Aslan'ın başında çıktığı ilk 8 maçtada skor anlamında geri düşmüştü.
Torrent 9. maçında hem ilk derbi galibiyetini yaşamış oldu hem de skor anlamında ilk kez bir maçta geriye düşmedi.
İşte o maçlar;
❌Hatayspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
❌Kasımpaşa: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
❌Trabzonspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
🤝Alanyaspor: Geriye düşüldü | Beraberlik
🤝Kayserispor: Geriye düşüldü | Beraberlik
✅Göztepe: Geriye düşüldü | Galibiyet
✅Çaykur Rizespor: Geriye düşüldü | Galibiyet
❌Konyaspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
KALESİNİ KAPATAMADI!
Galatasaray Domenec Torrent yönetiminde şimdiye dek Süper Lig'de çıktığı 9. maçta da kalesini gole kapatamamış oldu.