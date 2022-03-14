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Domenec Torrent Galatasaray Beşiktaş maçında bir ilki başardı!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçti. Maçın skorunu ise 85'te Rıdvan Yılmaz belirledi. Aslan'ın hocası Domenec Torrent de derbi galibiyetinin yanı sıra bir ilki de başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:10
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Domenec Torrent Galatasaray Beşiktaş maçında bir ilki başardı!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü ise Rıdvan Yılmaz kaydetti.

TORRENT BİR İLKİ YAŞADI!

Giresunspor maçından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, Süper Lig'de Aslan'ın başında çıktığı ilk 8 maçtada skor anlamında geri düşmüştü.

Torrent 9. maçında hem ilk derbi galibiyetini yaşamış oldu hem de skor anlamında ilk kez bir maçta geriye düşmedi.

İşte o maçlar;

❌Hatayspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
❌Kasımpaşa: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
❌Trabzonspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet
🤝Alanyaspor: Geriye düşüldü | Beraberlik
🤝Kayserispor: Geriye düşüldü | Beraberlik
✅Göztepe: Geriye düşüldü | Galibiyet
✅Çaykur Rizespor: Geriye düşüldü | Galibiyet
❌Konyaspor: Geriye düşüldü | Mağlubiyet

KALESİNİ KAPATAMADI!

Galatasaray Domenec Torrent yönetiminde şimdiye dek Süper Lig'de çıktığı 9. maçta da kalesini gole kapatamamış oldu.

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