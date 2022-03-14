Domenec Torrent Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. Teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam Kerem Aktürkoğlu'na ayrı parantez açtı.

İşte Torrent'in o sözleri;

Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı için de öyleydi. O yüzden bizim için çok önemliydi.

Takım arkadaşları kadar Kerem de çok iyi oynuyor. Her zaman gol atanlar biraz daha öne çıkıyorlar ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum.

Ben normalde sakin bir insanım ama bazen duygusallaşabiliyorum. O yüzden Kerem'le kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor.

Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor.